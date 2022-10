Стабильность Кондратюка, форма Трусовой и сюрприз от Петросян: чем запомнился первый день этапа Гран-при России в Сочи

Александра Трусова уступает восемь баллов Аделии Петросян после короткой программы на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи. Серебряный призёр Олимпиады не включила в свой прокат элементы ультра-си, в то время как воспитанница Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель. У мужчин лидирует Марк Кондратюк, сумевший приземлить все заявленные четверные прыжки. Лучший результат среди спортивных пар ожидаемо показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в ритм-танце победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Неожиданность от Петросян

Проходящий в Сочи второй этап Гран-при России по фигурному катанию полон интриг. В первую очередь они вновь, как и на турнире в Москве неделю назад, связаны с женским одиночным катанием, поскольку впервые с весны в соревнованиях принимает участие Александра Трусова. Причём спортсменка за последний месяц успела поменять и тренерский штаб, перейдя от Этери Тутберидзе к Елене Соколовской, и все композиции. Поэтому вплоть до выступления россиянки оставалось загадкой, в каком именно образе она предстанет.

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине в качестве музыкального сопровождения выбрала трек Ainsi Bas La Vida в исполнении Indila. Как призналась спортсменка, она давно хотела кататься под французскую песню. «В первый раз в жизни я сама попросила», — сказала Трусова журналистам.

Композиция очень подходит Саше: такая же энергичная и мощная. Тем не менее видно, что пока программа сыровата, поскольку под такой вокал хочется видеть на льду больше эмоций. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова объяснила это в том числе сменой наставника.

«Хорошая программа вполне... Это начало сезона, она ещё не в программе. Она же теперь у другого тренера, что тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», — приводит слова специалиста ТАСС.

Кроме того, как показалось, фигуристка ещё не до конца набрала форму. Её движения, по сравнению с другими спортсменками, выглядели в субботу немного тяжеловатыми, не хватало скорости. Хотя и это вполне логично, поскольку у фигуристки была травма, из-за которой на контрольных прокатах она вышла на лёд только один раз.

Что касается сложности новой короткой программы, тренерский штаб на риск в Сочи не пошёл. Как и Валиева ранее, Трусова исполняла лишь двойной аксель. Однако подвёл спортсменку другой элемент — каскад. При выезде из тулупа она совершила степ-аут и ещё вдобавок коснулась руками льда. В итоге судьи оценили её выступление в 70,20 балла. Ошибку спортсменка объяснила всё ещё беспокоящим её повреждением.

«Форма нормальная, просто не получилось. Травма... Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить, но лучше», — отметила фигуристка.

Бороться за победу в субботу Саша должна была в первую очередь с Софьей Самоделкиной, которая пошла ва-банк и заявила максимально сложный для обязательного проката контент. Но ещё одна подопечная Соколовской сразу же упала с тройного акселя, затем не справилась с каскадом и в итоге расположилась только на пятой строчке (63,66). Не всем понравилась и композиция фигуристки. По мнению Тарасовой, трек Can't Help Falling In Love очень неудачный.

Приятный сюрприз преподнесла Аделия Петросян. Воспитанница Этери Тутберидзе перед выступлением решила усложнить свою программу. Так что зрители в Сочи всё-таки увидели чистый тройной аксель. Увы, спортсменка совершила степ-аут на каскаде, но элемент ультра-си позволил ей на восемь с лишним баллов обогнать Трусову (78,92).

Катание Петросян оставило приятное впечатление. Однако настоящий взрыв аплодисментов заработала в этот день другая спортсменка — Вероника Яметова. Представительница Свердловской области выбрала для выступления очень сложную по темпу музыку — Royal Blood. Тем не менее справилась с ней. На невероятной скорости она просто летала по льду. «Настоящий вихрь», — восхитился олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя её прокат.

Кроме того, хореографы нашли несколько очень интересных элементов, которые были идеально встроены в композицию. И если бы не ошибка на каскаде (спортсменка вместо тройного тулупа сделала двойной), то она могла бы также преодолеть отметку в 70 баллов. Пока же — 68,03.

Кондратюк справился с прыжками

Сохранялась интрига и в мужском одиночном катании. Связана она была с Марком Кондратюком. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях выдал в Пекине лучший прокат в карьере. Однако теперь ему нужно доказывать судьям и зрителям, что это не было случайностью. И в короткой программе фигуристу это удалось. Воспитанник Соколовской стал одним из двух спортсменов, кто сумел откататься без падений. Он чисто исполнил четверные лутц и тулуп, заработав более 100 баллов от судей и заняв промежуточное первое место.

Впрочем, не обошлось без ошибки в каскаде, на которую особенно остро отреагировала тренер. «Работы ещё непочатый край», — сказала Соколовская своему подопечному по окончании выступления.

Согласен со специалистом и сам фигурист. По словам Кондратюка, довольно много аспектов надо улучшать.

«Самый очевидный — это каскад. Конечно, он должен быть 4—3. Но в целях спасения элемента решил сократить количество оборотов. Конечно, там и вращения — они были довольно неплохими, но всегда есть, что улучшать, и качество дорожки в целом, какие-то шаги ещё. За месяц прокатов я довольно много работал над программой», — признался Марк.

Интересно, что в отличие от Трусовой Кондратюку своя музыка в короткой программе изначально не нравилась. Однако постепенно он начинает к ней привыкать.

«Не думаю о конкуренции, когда катаюсь. Выступаю в своё удовольствие и стараюсь его передать зрителям. Баллы и места — это вторичное. Где брать мотивацию в новых реалиях? Не скажу за всех, но у меня нет с этим проблем. Мне очень нравится кататься и выступать», — отметил фигурист.

Второй результат в субботу неожиданно показал Алексей Ерохов. Он исполнил два четверных прыжка, а также почти справился с тройным акселем, коснувшись льда рукой. Впрочем, Кондратюку он проиграл достаточно много — больше десяти баллов.

Очень сложный контент заявил в короткой программе Пётр Гуменник. Но ни один из четверных он исполнить не смог, лишившись ещё и каскада. В итоге только пятое место и минус 30 баллов от лидера. Фигурист так расстроился после проката, что даже не стал разговаривать с журналистами. А в тройке лучших оказался Артём Ковалёв.

В парах и танцах без сюрпризов

В соревнованиях спортивных пар ожидаемо победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены своим выступлением должны заставить понервничать основных соперников, которые не выступали в Сочи. Они исполнили четверную подкрутку, которую так долго разучивали, а также тройной риттбергер.

К сожалению, без помарок не обошлось: при выбросе партнёрша коснулась льда, а при параллельном вращении был небольшой рассинхрон. Однако сами спортсмены в целом остались довольны выступлением.

«Рады, что на таком серьёзном уровне откатали программу, продемонстрировали ту работу, которую проделывали последние месяцы», — отметил Козловский.

Бойкова добавила, что подкрутка и риттбергер «замазали небольшую оплошность» на выбросе, и пообещала не допустить её в следующий раз. За выступление пара получила 83,17 балла.

Неплохое танго показали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Тем не менее они уступили более шести баллов подопечным Тамары Москвиной, которая, к слову, не смогла приехать в Сочи.

Впрочем, если сравнивать результат Бойковой и Козловского с предыдущим этапом, становится ясно, что на чемпионате России права на ошибку у них не будет. Евгения Тарасова и Владимир Морозов за идеальный прокат короткой программы в Москве заработали 86,08 очка. Понимают это и фигуристы.

«Помните Олимпийские игры? Первые пять спортсменов были из нашей страны и Китая. Сейчас Китай не выступает, поэтому все сильнейшие у нас», — отметил Козловский.

В ритм-танце сенсаций не произошло. Яркий прокат выдали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Партнёрша совершила небольшую помарку в начале выступления, споткнувшись на ровном месте. Тем не менее дуэт создал приличный задел в 6,5 балла перед произвольной программой от Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. При этом задачи на будущее у ребят, по их словам, более чем глобальные — стать лучшей парой страны, а также приносить радость зрителям.

«Было почти отлично. Я считаю, что после контрольных прокатов мы большую работу провели все вместе, нашей большой командой. Исправили недочёты, улучшили самих себя и постарались сделать мини-праздник для зрителей и судей, прочувствовать на льду друг друга, наш танец и не натянутые эмоции, а чтобы это было от души. Что значит «праздник для судей»? Чтобы они смотрели на нас, радовались и получали удовольствие. Оценки не имеют значения? Почему, имеют, конечно», — признался Базин.

Произвольные прокаты болельщики в Сочи увидят в воскресенье, 30 октября.