Авербух не считает Трусову главной фавориткой на Гран-при России в Сочи
- РИА Новости
«На бумаге фаворит — Трусова, но мы знаем, что Саша сейчас далека от той формы, которая была у неё в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что Петросян — теневой фаворит», — цитирует Авербуха «РБК Спорт».
Напомним, что Трусова заявлена на второй этап Гран-при России в Сочи. Фигуристка в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Трусова выступит под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.
Ранее сообщалось, что стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России.