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Авербух не считает Трусову главной фавориткой на Гран-при России в Сочи

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Хореограф и продюсер Илья Авербух назвал фавориток женского одиночного катания на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Авербух не считает Трусову главной фавориткой на Гран-при России в Сочи
  • РИА Новости

«На бумаге фаворит — Трусова, но мы знаем, что Саша сейчас далека от той формы, которая была у неё в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что Петросян — теневой фаворит», — цитирует Авербуха «РБК Спорт».

Напомним, что Трусова заявлена на второй этап Гран-при России в Сочи. Фигуристка в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Трусова выступит под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.

Ранее сообщалось, что стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России.

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