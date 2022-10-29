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Стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России

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Стал известен запланированный контент серебряной призёрки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на короткую программу на второй этап Гран-при России в Сочи.
Стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России
  • РИА Новости

По информации Sport24, фигуристка в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Трусова выступит под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.

Напомним, что после контрольных прокатов сборной России спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской.

Ранее стало известно, что Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в соревновании пар на этапе Гран-при Канады.

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