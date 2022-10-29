Стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России
- РИА Новости
По информации Sport24, фигуристка в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Трусова выступит под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.
Напомним, что после контрольных прокатов сборной России спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской.
Ранее стало известно, что Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в соревновании пар на этапе Гран-при Канады.