Стал известен контент Трусовой на короткую программу на Гран-при России

Стал известен запланированный контент серебряной призёрки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на короткую программу на второй этап Гран-при России в Сочи.

По информации Sport24, фигуристка в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Трусова выступит под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila.

Напомним, что после контрольных прокатов сборной России спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской.

Ранее стало известно, что Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в соревновании пар на этапе Гран-при Канады.