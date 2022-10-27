Постановки Трусовой и ультра-си Бойковой с Козловским: интриги этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи

В каком образе предстанет Александра Трусова после ухода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской? Насколько впечатляющую произвольную программу поставил Илья Авербух герою командного турнира Олимпиады Марку Кондратюку? Замахнутся ли на исполнение четверных подкрута и выброса Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? И кто из новой волны танцоров заявит о себе громче всех? Главные интриги второго этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

Сочинский турнир — тот самый случай, когда от каких бы то ни было прогнозов лучше воздержаться. Пока он выглядит как этап-загадка, и, собственно, именно в этом заключается главная притягательность мероприятия. Не говоря уже о том, что каждое возвращение фигуристов на олимпийский лёд бывает окутано флёром совершенно особой ответственности.

С главной звездой турнира всё очевидно: это Александра Трусова. Именно она после Игр в Пекине стала главным ньюсмейкером российского спорта, и это признают даже те, чьими кумирами являются совершенно другие атлеты.

Поклонники других фигуристок, особенно тех, кто никак не завяжет с фигурным катанием официально, разумеется, не согласятся, но это их личное дело.

Что до Саши, то после летних экспериментов с разными видами спортивных дисциплин она сменила тренера и программы, так что сейчас вряд ли кто возьмётся предсказать, в каком образе предстанет Трусова на олимпийском льду «Айсберга», вернёт ли свои знаменитые четверные прыжки и будет ли так же хороша, как в феврале на Играх в Пекине.

Хореограф Никита Михайлов, который ставил Трусовой обе программы после перехода в группу Светланы Соколовской, намекнул, что зрители сами увидят, насколько сильно изменилась фигуристка в новых постановках. Но есть сразу несколько предпосылок, что ждать невероятных трансформаций не стоит.

Во-первых, вице-чемпионка Олимпиады накануне своего первого старта лечила спину (из-за травмы она сумела показать на сентябрьских открытых прокатах всего одну программу). Во-вторых, Саша подросла, и главная задача, которая может перед ней стоять, заключается в том, чтобы по возможности восстановить четверные прыжки, а не в том, чтобы потрясти публику новым стилем и хореографией. В-третьих, Трусова не выступала на соревнованиях уже более полугода, и старт в Сочи станет для неё некой отправной точкой. А это всегда добавляет волнения.

Есть ещё и «в-четвёртых». Противостоять Александре будут Софья Самоделкина и Аделия Петросян. Обе фигуристки — серьёзные соперницы, и серебряному призёру Олимпиады наверняка придётся ничуть не легче, чем Камиле Валиевой, которая на прошлой неделе едва оторвалась от юной ученицы своего же тренера Софьи Акатьевой.

Самоделкину следует отметить особо. Она, как и Трусова, поменяла тренера, перейдя к Соколовской от Сергея Давыдова, выросла и даже призналась в ходе открытых прокатов, что самое сложное — привыкнуть к новому телу и, соответственно, восстановить привычную координацию (читай — прыжки). А в части ультра-си у Софьи имеются не только четверные, но и тройной аксель.

Резюмируя, можно сказать, что зрители точно не будут разочарованы: интриге женского турнира гарантирован максимально возможный накал.

Основные ньюсмейкеры соревнований спортивных пар — чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Прокаты и последовавший за ними турнир на призы «Мемориала Н.А. Панина-Коломенкина» спортсмены пропустили из-за незначительных травм, поэтому вынуждены были набирать форму на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, который состоялся на прошлой неделе.

После него партнёрша призналась, что произвольную пришлось докатывать на морально-волевых из-за усталости, да и артистическая составляющая была далека от совершенства. Тем не менее накануне второго этапа Гран-при тренер фигуристов Тамара Москвина сохраняет оптимизм, ссылаясь на хорошую форму подопечных в целом. Правда, вопрос, представит ли пара четверные подкрут и выброс, которые активно разучивала летом, остаётся открытым.

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На первый взгляд, конкурентов сопоставимого уровня у Бойковой и Козловского в Сочи нет, но это лишь в том случае, если пара не допустит грубых ошибок. В числе заявленных участников есть достаточно сильные Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, обладающие довольно сильным прыжковым набором и год назад записавшие себе в актив победу на юниорском Гран-при в Кошице.

Пока лидерами российских танцев на льду с большим отрывом от остальных были Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин, вторая волна находилась в заметной тени. Нынешний сезон интересен прежде всего тем, что какого-то безусловного лидера в танцах просто нет. А это всегда вызывает у спортсменов горячее желание оставить за собой те или иные позиции.

Если говорить о персоналиях, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, равно как Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, — та самая новая волна, чьё соперничество просто обязано вывести российские танцы на льду на новый уровень: слишком жёсткая конкуренция просматривается уже сейчас сразу у нескольких дуэтов, два из которых (Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол) уже запомнились публике на первом из этапов Гран-при.

Худайбердиева и Базин, несмотря на небольшой стаж совместных выступлений, в прошлом году стали третьими на предолимпийском национальном отборе, что само по себе говорит о потенциале пары, а Хавронина и Чиризано открыли нынешний сезон в статусе одного из самых обещающих молодых дуэтов: в 2020-м они выиграли юношеские Олимпийские игры, а в прошлом сезоне — два этапа юниорского Гран-при. В Сочи каждый из тандемов будет биться за своё место под солнцем, а когда речь идёт о танцах, это всегда красиво.

Мужской турнир — это прежде всего явление публике героя олимпийского командного турнира Марка Кондратюка. Его наставник Светлана Соколовская перед началом нового сезона непрозрачно намекнула, что ждёт от воспитанника прорыва: «Должны же мы с Марком доказать, что блестящее выступление в Пекине не было случайностью?»

На открытых прокатах Кондратюк представил две новые композиции, однако произвольная не задалась, в связи с чем было принято экстренное решение о замене программы. Новую ставил Илья Авербух, так что в Сочи состоится премьерный показ и будет чрезвычайно любопытно понаблюдать, насколько Марк сумел вжиться в роль.

Пётр Гуменник, Алексей Ерохов и Артём Ковалёв наверняка постараются сделать всё возможное, чтобы путь Кондратюка к победе был максимально тернистым. Все трое владеют четверными прыжками и очевидно, что исход соревнований будут решать именно квады, а не сами программы. В точности так, как это произошло на первом этапе в Москве.