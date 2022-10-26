Журанков назвал Тутберидзе и Глейхенгауза постановщиками мирового уровня

Спортивный комментатор Андрей Журанков поделился мнением о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе и хореографе Данииле Глейхенгаузе.

«Я считаю, в короткой программе был выдающийся прокат Тарасовой и Морозова. Это было просто потрясающе! Я считаю, что этой программой Тутберидзе и Глейхенгауз показали, что они постановщики мирового уровня», — цитирует Журанкова «Чемпионат».

По его словам, их постановки для девушек не падают ниже определённого уровня, потому что у них есть планка качества, которая очень высока.

Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На Олимпиаде в Пекине Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренировались под руководством заслуженного тренера России.

Ранее доктор Филипп Шветский подтвердил, что прекратил работу с тренерским штабом Тутберидзе.