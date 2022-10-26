Доктор Шветский объяснил, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе
- РИА Новости
«Наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России», — цитирует Шветского ТАСС.
Он добавил, что его долг работать в интересах российского спорта.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что доктор Шветский продолжит работу с фигуристами после ухода из группы Тутберидзе.