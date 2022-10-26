Доктор Шветский объяснил, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Доктор Филипп Шветский подтвердил, что прекратил работу с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России», — цитирует Шветского ТАСС.

Он добавил, что его долг работать в интересах российского спорта.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что доктор Шветский продолжит работу с фигуристами после ухода из группы Тутберидзе.