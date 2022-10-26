Узнать больше

Доктор Шветский объяснил, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Короткая ссылка
Доктор Филипп Шветский подтвердил, что прекратил работу с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
Доктор Шветский объяснил, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России», — цитирует Шветского ТАСС.

Он добавил, что его долг работать в интересах российского спорта.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что доктор Шветский продолжит работу с фигуристами после ухода из группы Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить