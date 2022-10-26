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Доктор Шветский продолжит работу с фигуристами после ухода из группы Тутберидзе

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Спортивный врач Филипп Шветский рассказал, что продолжает работать с российскими фигуристами.
Доктор Шветский продолжит работу с фигуристами после ухода из группы Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я прикреплён к ФФККР, где с 2014 года отвечаю за сопровождение членов сборной команды на тренировках и соревнованиях. Пока ничего не изменилось», — цитирует Шветского «Матч ТВ».

По информации из Telegram-канала журналиста Владислава Жукова, Филипп Шветский прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе. Отмечается, что причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Камилы Валиевой.

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