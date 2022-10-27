Авербух: все слова поддержки Валиевой и нашим девчонкам, потому что сейчас сложный сезон
- РИА Новости
«Я рад, что победила Валиева на выступлениях в Москве… Она продолжает расти… Все слова поддержки Камиле и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Валиевой.