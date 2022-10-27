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Авербух: все слова поддержки Валиевой и нашим девчонкам, потому что сейчас сложный сезон

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Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве.
Авербух: все слова поддержки Валиевой и нашим девчонкам, потому что сейчас сложный сезон
  • РИА Новости

«Я рад, что победила Валиева на выступлениях в Москве… Она продолжает расти… Все слова поддержки Камиле и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Валиевой.

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