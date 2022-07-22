«Лишили возможности поделиться знаниями»: в Швеции отменили мастер-классы Трусовой, продав почти все билеты

В Швеции приняли решение отменить мастер-классы Александры Трусовой, запланированные на 27 и 28 августа. В занимающейся организацией мероприятия компании подчеркнули, что вынуждены были пойти на это в соответствии с рекомендациями местной федерации фигурного катания. Согласно тексту письма, опубликованного в СМИ, предстоящий приезд россиянки назвали «противоречащим ценностям ассоциации». При этом организаторы менее чем за две недели продали 80% билетов. По мнению чемпиона Европы Сергея Новицкого, шведы «выстрелили себе в ногу», отказавшись от визита королевы квадов. А Ирина Роднина подчеркнула, что произошедшее вовсе не обязательно имеет политический подтекст.

Об отмене мастер-классов Александры Трусовой в Швеции стало известно в пятницу, 22 июля, чуть более чем за месяц до их начала. Официальную информацию распространила компания Loop Sport, которая занималась организацией мероприятия. Там этот шаг связали с рекомендацией Шведской федерации фигурного катания, из-за которой принимающий клуб вынужден был отказаться от приезда россиянки.

При этом менее чем за две недели местные болельщики уже выкупили 80% билетов, собщили в Loop Sport. Также в компании особо отметили, что серебряный призёр Олимпийских игр в Токио должна была посетить Стокгольм как индивидуальная спортсменка.

По информации «Матч ТВ», на магазин товаров для фигурного катания и стокгольмский клуб фигурного катания, которые и взяли на себя организацию мастер-классов, оказывалось серьёзное давление со стороны местной федерации. В распоряжении телеканала оказался текст соответствующего письма.

«Шведская федерация… призывает клуб по фигурному катанию Юргордена немедленно и не позднее пятницы, 22 июля 2022 года, отменить запланированное мероприятие — мастер-класс 27—28 августа 2022-го на катке «Хасби» с российской фигуристкой Александрой Трусовой. Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьёзный ущерб шведскому фигурному катанию, — сказано в заявлении.

Сообщается, что организаторы остались крайне разочарованы тем, что им пришлось отказаться от прибыльного события. Судя по всему, они вполне могли бы собрать аншлаги на обоих вечерах с участием отечественной спортсменки.

Хронометраж каждого мастер-класса должен был составить 90 минут. В его рамках Трусова собиралась продемонстрировать собравшимся фирменную технику прыжков на льду и в зале, а также провести суммарно четыре занятия для разных возрастных групп. Стоимость билетов для участников составляла €178, для зрителей — €33. Теперь же придётся вернуть многочисленным покупателям деньги.

Сама спортсменка пока не прокомментировала произошедшее. В свою очередь, глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подчеркнул, что не в курсе ситуации.

Зато вступился за призёра ОИ Ренат Лайшев, президент центра спорта и образования «Самбо-70», который представляет Трусова.

«Там знают, что у нас прекрасный спорт и спортсменки лучшие в мире, поэтому не стоит удивляться. Это всё продолжение европейского бескультурья и беззакония. Всё равно мы победим! Мир не без нормальных людей, думаю, через некоторое время всё встанет на свои места, и всё будет отлично», — цитирует Лайшева Metaratings.

Поддержала Трусову и Яна Рудковская, совладелец академии «Ангелы Плющенко», в которой спортсменка занималась до возвращения к Этери Тутберидзе. Продюсер назвала главным пострадавшим от отмены мероприятия не Александру, а многочисленных детей со всех точек земного шара, которые планировали посетить его.

«Я не в курсе коммерческой части — полагается ли в этом случае неустойка или нет. Знаю, что очень много детей ждали мастер-класс Саши, они должны были приехать в том числе из других стран. Наши знакомые собирались в Стокгольм... В итоге они опять смешали спорт с политикой, наказали своих детей. Грустно и обидно. Это очень странная и неприятная ситуация», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

Она также отметила, что по самой спортсменке произошедшее едва ли нанесёт сильный удар, поскольку она сильный человек и у неё есть отличная возможность полностью реализоваться в России.

«Наши зрители и их дети — счастливые люди, поскольку они могут не только болеть за Сашу, но и увидеть уникальную спортсменку на наших шоу и будущих российских Гран-при», — добавила Рудковская.

В мире отечественного фигурного катания инцидент с участием юной фигуристки также вызвал серьёзный резонанс. При этом многие эксперты отметили, что ничего по-настоящему шокирующего не произошло. Так, чемпион Европы Сергей Новицкий считает, что удивляться давлению на отечественных спортсменов давно не приходится.

«Мне кажется, все привыкли к подобного рода вещам. Такое происходит сплошь и рядом. Это лишний раз доказывает, что люди в угоду собственным политическим амбициям лишают Трусову, которая была готова с удовольствием выступить в Швеции, возможности поделиться знаниями с местными фигуристами. И всё только для того, чтобы потешить амбиции себя любимых — вот как нагадили России», — заявил Новицкий в интервью RT.

При этом он, как и Рудковская, подчеркнул, что больше всего от отмены мастер-классов пострадали принимающая сторона и местные любители спорта.

«Разумеется, болельщики, которые готовы были заполнить арену до отказа, пострадали в первую очередь. Получается, что в Европе ни делают, выходит выстрел себе в ногу. Но в данной ситуации я бы не стал говорить об унижении нашего серебряного призёра Олимпиады. Уверен, её саму туда настойчиво приглашали», — добавил Новицкий.

А вот трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, напротив, призвала отнестись к ситуации без лишних эмоций и тщательно разобраться во всех деталях.

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«Дело в том, что мы не до конца понимаем, что именно произошло с Трусовой. Нужно разобраться, как она собиралась туда отправиться: по контракту, по договорённости? Есть ли у неё право там работать, сделана ли виза? В этом вопросе существует слишком много нюансов», — прокомментировала RT Роднина.

По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, у отмены мастер-классов вовсе не обязательно должен быть политический подтекст.

«Поймите, на проведение любого соревнования, даже если мы организовываем его внутри страны, требуется разрешение со стороны Федерации фигурного катания на коньках России или же региональной федерации. Не факт, что Александра его получила. В противном случае получается гадание на кофейной гуще. Я просто не вижу других причин отказывать Трусовой... Поэтому сначала следует ответить на все вопросы. И я не уверена, что дело в политике», — отметила Роднина.

А заслуженный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что не следует безапелляционно винить во всём местную федерацию. Якобы на неё мог надавить ISU.

«Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя. Бред! Изначально, когда стало известно о мастер-классе Трусовой, я ожидала — что-нибудь будет от них», — призналась специалист.

Наконец, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и вовсе нашёл в демарше принимающей стороны положительные моменты для Трусовой. По его мнению, Александру вполне могли бы принять в Стокгольме недружелюбно и тем самым нанести ей серьёзный моральный удар.

«Помню, легенда шведского футбола Златан Ибрагимович подвергся травле в Швеции пару лет назад. Ему писали на доме, что он иуда. Вдруг Сашу ждал бы не самый тёплый прием? Понимаю, уровень популярности футбола и фигурного катания в стране находится в разных плоскостях, но всё же. Саша — юная девочка, и очевидно, даже к пяти-десяти живым хейтерам, которые бы её там встретили с негативными плакатами, она оказалась бы не готова. Но, возможно, аудитория фигурного катания в Швеции более адекватна, чем футбола», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласился он и с тем, что хозяева, отменив мастер-классы, навредили прежде всего себе. Ягудин напомнил, что шведские фигуристы давно не являются грозной силой. Приезд Трусовой мог помочь им добиться прогресса, но они сами упустили такую возможность.