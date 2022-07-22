Роднина объяснила, почему отмена мастер-классов Трусовой в Швеции может быть не связана с политикой

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме отменили не по политическим причинам.

«Поймите, на проведение любого соревнования, даже если мы организовываем его внутри страны, требуется получить разрешение со стороны Федерации фигурного катания на коньках России или же региональной федерации. Не факт, что Александра его получила. В противном случае получается гадание на кофейной гуще. Я просто не вижу других причин отказывать Трусовой. Да и не факт, что ФФККР дала такое разрешение. Поэтому сначала следует ответить на все вопросы. И я не уверена, что дело в политике», — заявила Роднина RT.

Ранее чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий отреагировал на информацию об отмене мастер-класса Трусовой.