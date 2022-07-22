Новицкий об отмене мастер-классов Трусовой: всё, чтобы потешить амбиции себя любимых

Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий отреагировал на информацию об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Мне кажется, все давно привыкли к подобного рода вещам. Такое происходит сплошь и рядом. На мой взгляд, удивляться, к сожалению, нечему. Это лишний раз доказывает, что люди в угоду собственным политическим амбициям лишают Трусову, которая была готова с удовольствием выступить в Швеции, возможности поделиться знаниями с местными фигуристами. И всё только для того, чтобы потешить амбиции себя любимых, — вот как нагадили России», — заявил Новицкий RT.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.