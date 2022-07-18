Рудковская — о наглых родителях: у Жени для таких в академии заготовлен стандартный ответ

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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, соучредитель и соинвестор его академии, рассказала, как часто приходится сталкиваться с чересчур напористыми родителями.
Рудковская — о наглых родителях: у Жени для таких в академии заготовлен стандартный ответ
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Был случай, когда девочка пришла после травмы и родители с порога сказали, что не собираются ни за что платить сами, поскольку их дочь — звезда и с этим надо считаться. У Жени в таких случаях ответ бывает стандартным: в академии Плющенко есть только одна звезда — это он сам. Станете олимпийскими чемпионами — тоже будете звёздами. Девочке Евгений отказал, кстати. Положил перед родителями абонемент на 50 тыс. рублей и сказал: «Хотите на этих условиях заниматься — с удовольствием буду вашу дочь тренировать». А бесплатные тренировки, как и индивидуального спонсора, сначала нужно заслужить. Как заслужили их те же Соня Титова, Кирилл Сарновский, Соня Муравьёва, Вероника Жилина и другие наши спортсмены», — заявила Рудковская в интервью RT.

Она также отметила, что в академии необходимо устанавливать жёсткие правила.

«Особенно в части спортивной дисциплины и подчинения тренеру. Невозможно, чтобы ребёнок управлял процессом. Саша Трусова никогда им не управляла», — добавила жена Плющенко.

Ранее Рудковская ответила на вопрос, почему в академии озадачиваются поиском дополнительной финансовой поддержки спортсменов.

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