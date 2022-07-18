Жена Плющенко: одна из женщин привозит ребёнка к нам в академию на тренировки автостопом

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, соучредитель и соинвестор его академии, ответила на вопрос, почему приходится озадачиваться поиском дополнительной финансовой поддержки спортсменов.

«Вы даже не представляете, как часто приходится слышать вопрос от наших с Евгением друзей. Мол, наш-то интерес в чём заключается? Ладно бы просили денег для академии, но не для каждого же из спортсменов. У нас действительно сложилось так, что индивидуальные спонсоры оплачивают детям и коньки, и костюмы, и подкатки, и сборы, и постоянное проживание при академии, если нужно. Почему мы это делаем? Знаете, я как-то совершенно случайно увидела, как одна из женщин, дочь которой занимается у нас в академии и действительно очень талантлива, привозит ребёнка на тренировки автостопом. Они высаживаются на шоссе и идут до катка пешком — в снег, в дождь, в холод, в пургу. И таким же образом возвращаются домой. Не могу передать, что я пережила, глядя на это. Подумала, что если бы сама оказалась в подобной ситуации, то, наверное, запомнила бы на всю жизнь любого, кто мне помог», — заявила Рудковская в интервью RT.

Ранее Рудковская высказалась об интригах в женском фигурном катании.