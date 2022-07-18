Рудковская: интриги в эпоху Ягудина и Плющенко — детский лепет в сравнении с тем, что происходит у женщин сейчас

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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась об интригах в женском фигурном катании.
Рудковская: интриги в эпоху Ягудина и Плющенко — детский лепет в сравнении с тем, что происходит у женщин сейчас
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах. Это я говорю как человек, который на протяжении всех пяти лет, что существует академия Плющенко, очень внимательно за всеми этими процессами наблюдал. Те интриги, которые существовали в фигурном катании в период противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, — просто детский лепет в сравнении с тем, что происходит на женском льду сейчас», — заявила Рудковская в интервью RT.

Ранее Рудковская высказалась о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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