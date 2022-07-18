Рудковская: Тутберидзе — не только крутой тренер, но и крутой менеджер

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Нынешняя система оценок? Все вопросы к Александру Лакернику — он же её придумал. Раньше всё было понятно: если ты упал, хоть из штанов выпрыгни, уже не можешь получить оценку 6,0. А сейчас система позволяет упасть и получить десятку за компоненты. Справедливо ли это? Я считаю, что нет. В принципе, я дожила до того возраста, когда можно позволить себе говорить правду независимо от того, кому она адресована. Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными её действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна — не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему. Не признать этот факт было бы лукавством», — заявила Рудковская в интервью RT.

Она также отметила, что другие школы фигурного катания не стоят на месте.

«Появились другие тренеры, которые точно так же выстраивают свои системы подготовки, вкладывают в спортсменов огромное количество собственных сил, нервов, времени, внимания. Дети точно так же прыгают ультра-си, добиваются результата. Поэтому и хочется, чтобы конкуренция, особенно в женском катании, была максимально честной», — добавила продюсер.

Ранее Рудковская объяснила, почему её сын Саша заплакал после ледового шоу «Союз чемпионов» в Москве.