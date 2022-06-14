Рудковская объяснила, почему её сын Саша заплакал после ледового шоу

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о слезах сына Александра после выступления в Москве в рамках шоу «Союз чемпионов».

«Он откатал хуже, чем во всём туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош», — цитирует Рудковскую mk.ru.

Напомним, что Евгений Плющенко в настоящий момент проводит гастрольный тур шоу «Союз чемпионов», в котором участвуют, помимо его сына Саши, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алёна Косторная, Дмитрий Алиев и другие.

Ранее Яна Рудковская прокомментировала дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.