Рудковская: физические способности у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду

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Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Мой муж говорит, что физуха у Саши лучше, чем у Криштиану Роналду. Я в Саше вообще не сомневаюсь! Она невероятно многогранная спортсменка», — цитирует Рудковскую Sport24.

Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, фигуристка заняла последнее место в соревновании.

Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поздравил Трусову с дебютом. 

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