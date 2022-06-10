Рудковская: физические способности у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду
«Мой муж говорит, что физуха у Саши лучше, чем у Криштиану Роналду. Я в Саше вообще не сомневаюсь! Она невероятно многогранная спортсменка», — цитирует Рудковскую Sport24.
Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, фигуристка заняла последнее место в соревновании.
Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поздравил Трусову с дебютом.