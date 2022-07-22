Новицкий объяснил, почему отмена мастер-классов Трусовой в Швеции не является унижением

Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий объяснил, почему отмена мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме не является унижением.

«Разумеется, болельщики, которые готовы были заполнить арену до отказа, пострадали в первую очередь. Получается, что в Европе ни делают — выходит выстрел себе в ногу. Но в данной ситуации я бы не стал говорить об унижении нашего серебряного призёра Олимпиады. Уверен, её саму туда настойчиво приглашали», — заявил Новицкий RT.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отмене мастер-класса Трусовой.