Новицкий объяснил, почему отмена мастер-классов Трусовой в Швеции не является унижением

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Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий объяснил, почему отмена мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме не является унижением.
Новицкий объяснил, почему отмена мастер-классов Трусовой в Швеции не является унижением
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Разумеется, болельщики, которые готовы были заполнить арену до отказа, пострадали в первую очередь. Получается, что в Европе ни делают — выходит выстрел себе в ногу. Но в данной ситуации я бы не стал говорить об унижении нашего серебряного призёра Олимпиады. Уверен, её саму туда настойчиво приглашали», — заявил Новицкий RT.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отмене мастер-класса Трусовой.

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