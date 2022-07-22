Роднина — об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции: правильно отключить излишние эмоции

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Для начала было бы правильно отключить излишние эмоции. Дело в том, что мы не до конца понимаем, что именно произошло с Трусовой. Нужно разобраться, как она собиралась туда отправиться: по контракту, по договорённости? Есть ли у неё право там работать, сделана ли виза? В этом вопросе существует слишком много нюансов», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина объяснила, почему мастер-класс Трусовой в Стокгольме могли отменить не по политическим причинам.