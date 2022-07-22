«Матч ТВ»: мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменён под давлением ФФКШ

Организаторы мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме были вынуждены отменить мероприятие из-за давления Федерации фигурного катания Швеции.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, организаторы сожалеют, что пришлось отменить мероприятие.

Мастер-классы должны были пройти 27 и 28 августа.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов фигуристка начала плакать, заявив, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.

Ранее продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась об успешном прыжке Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.