Рудковская: когда Трусова прыгнула пять четверных в Пекине, сказала: «Она станет самой популярной фигуристкой в России»
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«Для меня и Плющенко по сей день — настоящий чемпион тех Игр. Если вспомнить, какая безумная популярность была у него после Ванкувера… Стоило поставить фамилию Плющенко на афишу, билеты просто сметались — что в Японии, что в Корее, что в Европе. Всё продавалось подчистую, и никого из менеджеров вообще не волновало, будет в их шоу кататься Эван Лайсачек или нет. Так и Трусова. Именно она сейчас хедлайнер нашего шоу, как и Евгений. Когда Саша прыгнула свои пять четверных в Пекине, но не стала первой, я, помню, повернулась к Жене и сказала: «Она станет самой популярной фигуристкой в России». Именно за ней наблюдал весь мир. Это просто невероятно, что она сделала», — заявила Рудковская в интервью RT.
Ранее Рудковская высказалась о заслуженном тренере по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.