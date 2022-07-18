Рудковская: когда Трусова прыгнула пять четверных в Пекине, сказала: «Она станет самой популярной фигуристкой в России»

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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась об успешном прыжке фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.
Рудковская: когда Трусова прыгнула пять четверных в Пекине, сказала: «Она станет самой популярной фигуристкой в России»
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Для меня и Плющенко по сей день — настоящий чемпион тех Игр. Если вспомнить, какая безумная популярность была у него после Ванкувера… Стоило поставить фамилию Плющенко на афишу, билеты просто сметались — что в Японии, что в Корее, что в Европе. Всё продавалось подчистую, и никого из менеджеров вообще не волновало, будет в их шоу кататься Эван Лайсачек или нет. Так и Трусова. Именно она сейчас хедлайнер нашего шоу, как и Евгений. Когда Саша прыгнула свои пять четверных в Пекине, но не стала первой, я, помню, повернулась к Жене и сказала: «Она станет самой популярной фигуристкой в России». Именно за ней наблюдал весь мир. Это просто невероятно, что она сделала», — заявила Рудковская в интервью RT.

Ранее Рудковская высказалась о заслуженном тренере по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

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