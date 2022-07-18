Рудковская — о Тарасовой: сложно спорить с гуру, просто иногда и ей свойственно ошибаться

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о заслуженном тренере по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она гуру. Просто и гуру свойственно иногда ошибаться. И я не имею в виду не слишком лестную оценку, которую она высказала в отношении перспектив Саши. Просто считаю, что от ошибочных высказываний не застрахован ни один человек. Знаете, почему я всегда относилась и буду относиться к Тарасовой совершенно по-особенному? Потому что в её жизни всегда было главным только фигурное катание. Всё остальное, как мне кажется, очень сильно отодвигалось на второй план», — заявила Рудковская в интервью RT.

Она также отметила ещё одного человека, в жизни которого фигурное катание стоит на первом месте.

«Помимо Тарасовой, я могу назвать лишь одного такого человека в фигурном катании — это Юдзуру Ханю. Да, он намного моложе и пока ещё действующий спортсмен, но вся его жизнь точно так же подчинена льду — ничего другого в ней просто нет. Можно сколько угодно спорить, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, но лично у меня такая преданность делу вызывает колоссальное уважение», — добавила продюсер.

Ранее Рудковская рассказала, как часто приходится сталкиваться с чересчур напористыми родителями.