Жулин считает, что Кацалапов и Синицина ещё не всё сказали в фигурном катании
- РИА Новости
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«Я вижу, что ребята что-то недосказали. Они бы и вернулись, если была бы полная история (международные старты), я думаю», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Дуэт сообщил, что пропустит первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. 2 октября пара сыграла свадьбу.
На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.
Ранее Кацалапов рассказал, какая танцевальная пара ему больше всего понравилась на Гран-при России по фигурному катанию.