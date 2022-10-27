Жулин считает, что Кацалапов и Синицина ещё не всё сказали в фигурном катании

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением, что пара Никита Кацалапов — Виктория Синицина могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию, если будут международные соревнования.

«Я вижу, что ребята что-то недосказали. Они бы и вернулись, если была бы полная история (международные старты), я думаю», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Дуэт сообщил, что пропустит первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. 2 октября пара сыграла свадьбу.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее Кацалапов рассказал, какая танцевальная пара ему больше всего понравилась на Гран-при России по фигурному катанию.