Кацалапов рассказал, какой дуэт ему больше всего понравился на Гран-при России
- РИА Новости
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«По катанию мне больше понравился дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Оба спортсмена превосходно владеют коньком, большие мастера по этой части. Делают все элементы практически безупречно: слаженно, чисто. Плюс — ребята показывают прекрасные образы — в этом плане я отметил бы ещё и очень удачную постановку», — сказал Кацалапов RT.
Ранее Кацалапов поделился эмоциями от выступления пары Анабель Морозов/Девид Нарижный.