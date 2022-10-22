Кацалапов рассказал, какой дуэт ему больше всего понравился на Гран-при России

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, какая танцевальная пара ему больше всего понравилась на Гран-при России по фигурному катанию.

РИА Новости

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