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Кацалапов рассказал, какой дуэт ему больше всего понравился на Гран-при России

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, какая танцевальная пара ему больше всего понравилась на Гран-при России по фигурному катанию.
Кацалапов рассказал, какой дуэт ему больше всего понравился на Гран-при России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По катанию мне больше понравился дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Оба спортсмена превосходно владеют коньком, большие мастера по этой части. Делают все элементы практически безупречно: слаженно, чисто. Плюс — ребята показывают прекрасные образы — в этом плане я отметил бы ещё и очень удачную постановку», — сказал Кацалапов RT.

Ранее Кацалапов поделился эмоциями от выступления пары Анабель Морозов/Девид Нарижный.

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