Кацалапов: впервые увидел пару Морозов — Нарижный, дуэт получился очень красивым

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступления пары Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный.

«Я впервые увидел Аннабель Морозов — Дэвида Нарижного как пару, и могу сказать, что дуэт получился очень красивым. Сегодня для меня Дэвид был хорош. Очень свежо выглядят ребята, хочется разве что увидеть больше партнёрского взаимодействия, что-то такое зажигательное, что могло бы ввести их обоих в этот танец. Пока местами бросается в глаза, что выступают два солиста, друг с другом не слишком связанные. Понятно, что скатывание — это непростой процесс. Когда встаёшь с новым партнёром, мешает всё: разница в технике, которая закладывалась с детства, работа рук, ног, головы — всё! Так что привыкать непросто. Нужно очень много кататься вместе, чтобы шероховатости сгладились», — сказал Кацалапов RT.

Ранее сообщалось, что Морозов и Нарижный победили в ритм-танце на Гран-при России.