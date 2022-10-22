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Кацалапов: впервые увидел пару Морозов — Нарижный, дуэт получился очень красивым

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступления пары Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный.
Кацалапов: впервые увидел пару Морозов — Нарижный, дуэт получился очень красивым
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я впервые увидел Аннабель Морозов — Дэвида Нарижного как пару, и могу сказать, что дуэт получился очень красивым. Сегодня для меня Дэвид был хорош. Очень свежо выглядят ребята, хочется разве что увидеть больше партнёрского взаимодействия, что-то такое зажигательное, что могло бы ввести их обоих в этот танец. Пока местами бросается в глаза, что выступают два солиста, друг с другом не слишком связанные. Понятно, что скатывание — это непростой процесс. Когда встаёшь с новым партнёром, мешает всё: разница в технике, которая закладывалась с детства, работа рук, ног, головы — всё! Так что привыкать непросто. Нужно очень много кататься вместе, чтобы шероховатости сгладились», — сказал Кацалапов RT.

Ранее сообщалось, что Морозов и Нарижный победили в ритм-танце на Гран-при России.

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