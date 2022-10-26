Узнать больше

Туктамышева рассказала, как ей предложили замазать в фотошопе простуду на губах

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о случае с болельщиком, который захотел с ней сфотографироваться.
Туктамышева рассказала, как ей предложили замазать в фотошопе простуду на губах
  • РИА Новости

Туктамышева рассказала, что сфотографировалась с болельщиком, который предложил в фотошопе скрыть простуду на губах фигуристки.

«Я таким заявлением даже была немного шокирована. Что такого в простуде? Скажите, как вы относитесь к этому?» — написала Туктамышева.

Она отметила, что стала принимать себя совсем недавно. Она добавила, что в 18 лет чувствовала себя неуверенной.

Напомним, что фигуристка отказалась от участия в телепроекте «Ледниковый период», чтобы сконцентрироваться на профессиональной карьере.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил сделать из Евгении Медведевой ведущую телепроекта «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить