Туктамышева рассказала, как ей предложили замазать в фотошопе простуду на губах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о случае с болельщиком, который захотел с ней сфотографироваться.

Туктамышева рассказала, что сфотографировалась с болельщиком, который предложил в фотошопе скрыть простуду на губах фигуристки.

«Я таким заявлением даже была немного шокирована. Что такого в простуде? Скажите, как вы относитесь к этому?» — написала Туктамышева.

Она отметила, что стала принимать себя совсем недавно. Она добавила, что в 18 лет чувствовала себя неуверенной.

Напомним, что фигуристка отказалась от участия в телепроекте «Ледниковый период», чтобы сконцентрироваться на профессиональной карьере.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил сделать из Евгении Медведевой ведущую телепроекта «Ледниковый период».