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Губерниев: Медведева преподаст урок Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил сделать из фигуристки Евгении Медведевой ведущую телепроекта «Ледниковый период».
Губерниев: Медведева преподаст урок Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
  • Gettyimages.ru

«Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой», — цитирует Губерниева Sport24.

25 октября Даня Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.

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