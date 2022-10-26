Губерниев: Медведева преподаст урок Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
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«Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой», — цитирует Губерниева Sport24.
25 октября Даня Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Он выступал в паре с Евгенией Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.