Фигуристка Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина
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«Это неожиданная новость. Если у Жени Медведевой будет интерес, то, наверное, она останется в проекте», — цитирует Волосожар «Lenta.ru».
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход Милохина из «Ледникового периода».