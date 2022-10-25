Фигуристка Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина

Фигуристка и участница шоу «Ледниковый период» Татьяна Волосожар рассказала, что уход блогера Дани Милохина с проекта стал для неё неожиданным.

«Это неожиданная новость. Если у Жени Медведевой будет интерес, то, наверное, она останется в проекте», — цитирует Волосожар «Lenta.ru».

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход Милохина из «Ледникового периода».