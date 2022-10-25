Тарасова раскритиковала уход Милохина из «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее заслуженный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался после ухода блогера Дани Милохина с проекта «Ледниковый период».