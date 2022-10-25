Тарасова раскритиковала уход Милохина из «Ледникового периода»
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«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее заслуженный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался после ухода блогера Дани Милохина с проекта «Ледниковый период».