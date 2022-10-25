Жулин: тяжело будет найти партнёра Медведевой

Заслуженный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался после ухода блогера Дани Милохина с проекта «Ледниковый период».

«Кто может стать партнёром Медведевой? Я много кого вижу рядом с Женей, но они все не могут. Уже обзвонили кандидатов... Тяжело будет найти партнёра, честно скажу», — цитирует Жулина Sport24.

Евгения Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».