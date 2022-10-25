Авербух рассказал, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»
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«Да, это правда. А все причины Даня написал у себя в соцсетях», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Евгения Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Ранее Авербух высказался об уровне катания российских фигуристов.