Авербух рассказал, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

«Да, это правда. А все причины Даня написал у себя в соцсетях», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Евгения Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее Авербух высказался об уровне катания российских фигуристов.