Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости

Российский блогер Даня Милохин сообщил о решении покинуть шоу «Ледниковый период» из-за усталости.

«Я должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу, потому что просто устал. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь», — сказал блогер, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у него не хватает сил выступать в проекте.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».