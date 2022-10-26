Плющенко заявил, что ему неинтересен уход Милохина из «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушёл из проекта? Мне это вообще неинтересно. Я тут при чём?» — цитирует Плющенко Legalbet.
Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Ранее Татьяна Тарасова назвала Даню Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода».