Плющенко заявил, что ему неинтересен уход Милохина из «Ледникового периода»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурном катанию Евгений Плющенко отреагировал на решение блогера Дани Милохина покинуть телепроект «Ледниковый период».

«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушёл из проекта? Мне это вообще неинтересно. Я тут при чём?» — цитирует Плющенко Legalbet.

Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Даню Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода».