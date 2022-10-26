Узнать больше

Плющенко заявил, что ему неинтересен уход Милохина из «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурном катанию Евгений Плющенко отреагировал на решение блогера Дани Милохина покинуть телепроект «Ледниковый период».
Плющенко заявил, что ему неинтересен уход Милохина из «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушёл из проекта? Мне это вообще неинтересно. Я тут при чём?» — цитирует Плющенко Legalbet.

Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Даню Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить