Тарасова назвала Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение блогера Дани Милохина покинуть телепроект «Ледниковый период».

«Прежде всего на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя. Человек оказался дурным. Мужики так не поступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».