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Тарасова назвала Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение блогера Дани Милохина покинуть телепроект «Ледниковый период».
Тарасова назвала Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Прежде всего на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя. Человек оказался дурным. Мужики так не поступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

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