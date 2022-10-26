Тарасова назвала Милохина «дурным» после его ухода из «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Прежде всего на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя. Человек оказался дурным. Мужики так не поступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Блогер выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».