Терюшков: уход Милохина — это моя победа
- РИА Новости
«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием», — цитирует Терюшкова Sport24.
Он также подчеркнул, что блогер являлся персонажем шоу. По его словам, продюсеры ввели Милохина в проект и вывели из «Ледникового периода».
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее фигуристка Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.