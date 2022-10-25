Терюшков: уход Милохина — это моя победа

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он также подчеркнул, что блогер являлся персонажем шоу. По его словам, продюсеры ввели Милохина в проект и вывели из «Ледникового периода».

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее фигуристка Татьяна Волосожар допустила участие Медведевой в «Ледниковом периоде» без Милохина.