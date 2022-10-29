Кондратюк рассказал о влиянии Трусовой на его катание

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Я стал вдохновеннее кататься после перехода Саши? Если со стороны так видно, мне очень приятно. Речь не только про неё, но и про Светлану Владимировну, других близких людей», — сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Он получил от судей 104,51 балла.

Второе место занял Алексей Ерохов (93,21 балла). Третий — Артём Ковалёв (80,74 балла).

Ранее Александра Трусова рассказала, что для короткой программы сама выбрала музыку.