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Кондратюк рассказал о влиянии Трусовой на его катание

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Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Кондратюк рассказал о влиянии Трусовой на его катание
  • Gettyimages.ru

«Я стал вдохновеннее кататься после перехода Саши? Если со стороны так видно, мне очень приятно. Речь не только про неё, но и про Светлану Владимировну, других близких людей», — сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Он получил от судей 104,51 балла.

Второе место занял Алексей Ерохов (93,21 балла). Третий — Артём Ковалёв (80,74 балла).

Ранее Александра Трусова рассказала, что для короткой программы сама выбрала музыку.

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