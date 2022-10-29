Худайбердиева: хотим быть лучшей танцевальной парой России

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выигравшие ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Сочи, прокомментировали своё выступление.

«Показали то, что наработали. Всей командой провели большую работу. Исправили ошибки, сделали мини-праздник для зрителей», — отметил Базин.

Худайбердиева рассказала о своём новом платье. По словам фигуристки, ставка была сделана на зелёный цвет костюма.

«Хотим быть лучшей парой, чувствовать себя круто. Хотим, чтобы люди считали нас самыми классными», — добавила Худайбердиева.

Напомним, что российский дуэт получил от судей 84,23 балла.

Второе место заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (77,69). Третьи — Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев (46,67).

Ранее сообщалось, что Кондратюк заявил два четверных в короткой программе на Гран-при России.