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Базин и Худайбердиева не считают, что танцы на льду в России переживают кризис

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Победители второго этапа Гран-при России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили развитие фигурного катания в стране.
Базин и Худайбердиева не считают, что танцы на льду в России переживают кризис
  • РИА Новости

«Кризиса нет. У нас много юниоров, они будут развиваться дальше. На прокатах было много пар. Нам хватает конкуренции, приходите в танцы на льду, у нас классно», — цитирует Базина ТАСС.

27-летний спортсмен поблагодарил Федерацию фигурного катания на коньках России за поддержку и эффективную работу в условиях санкций против российского спорта.

«Мне кажется, что танцы на льду были одним из самых интересных видов на контрольных прокатах. Было интересно смотреть от самого начала и до конца», — добавила Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин выиграли этап Гран-при России в Сочи в танцах на льду. Результат пары — 210,98 балла. Второе место занял дуэт Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано с показателем 190,87. Третье — Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев (123,28).

Напомним, ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее Худайбердиева и Базин, выигравшие ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Сочи, прокомментировали своё выступление.

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