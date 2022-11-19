Кондратюк — о выступлении на Гран-при России в Самаре: я сегодня определённо кайфанул

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о выступлении с короткой программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«В эмоциональном плане всё хорошо. Я эту программу катал трижды. По ощущениям это был лучший прокат, наиболее связанный с музыкой. Он мне понравился. Я сегодня кайфанул, определённо», — цитирует Кондратюка Sport24.

Кондратюк получил от судей 102,84 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв (97,61). На третьем месте расположился Глеб Лутфуллин (92,77).

Ранее серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своём выступлении в короткой программе пятого этапа Гран-при России в Самаре.