Кондратюк — о выступлении на Гран-при России в Самаре: я сегодня определённо кайфанул
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«В эмоциональном плане всё хорошо. Я эту программу катал трижды. По ощущениям это был лучший прокат, наиболее связанный с музыкой. Он мне понравился. Я сегодня кайфанул, определённо», — цитирует Кондратюка Sport24.
Кондратюк получил от судей 102,84 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв (97,61). На третьем месте расположился Глеб Лутфуллин (92,77).
Ранее серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своём выступлении в короткой программе пятого этапа Гран-при России в Самаре.