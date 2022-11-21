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Дэвис и Смолкин пропустят этап Гран-при России в Перми

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В предварительной заявке на шестой этап Гран-при России в Перми не оказалось танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Дэвис и Смолкин пропустят этап Гран-при России в Перми
  • РИА Новости

Изначально дуэт должен был выступить на этапах в Москве и Перми. Столичный этап фигуристы пропустили. Своё отсутствие Дэвис и Смолкин никак не комментировали.

Напомним, что фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, почему Дэвис и Смолкин не выступили на этапе Гран-при в Москве.

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