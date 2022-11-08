Тарасова предположила, почему Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при в Москве

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на то, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин не выступит на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Они тренируются в США. Оттуда сейчас тяжело летать и обратно тяжело прилететь. Им же и обратно надо, у них же там тренеры. Я думаю, это и является причиной», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

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