Авербух о Трусовой: не обязательно требовать все результаты в этом сезоне

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о результатах фигуристки Александры Трусовой в первой половине сезона-2022/23.

«Не обязательно требовать все результаты в этом сезоне. Мы понимаем, что Саша меняется, она выросла и изменилась внешне. Ей надо привыкнуть к своему телу, и всё будет на месте», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что россиянка на пятом этапе Гран-при России в Самаре заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).

Ранее Александра Трусова отказалась отвечать на вопрос, почему у неё нет нашивки Первого канала.