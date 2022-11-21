Авербух о Трусовой: не обязательно требовать все результаты в этом сезоне
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- © Mathias Bergeld/Keystone Press Agency
«Не обязательно требовать все результаты в этом сезоне. Мы понимаем, что Саша меняется, она выросла и изменилась внешне. Ей надо привыкнуть к своему телу, и всё будет на месте», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
Напомним, что россиянка на пятом этапе Гран-при России в Самаре заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).
Ранее Александра Трусова отказалась отвечать на вопрос, почему у неё нет нашивки Первого канала.