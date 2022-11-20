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Кондратюк сообщил, что на Гран-при в Самаре выступал с травмой

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Фигурист Марк Кондратюк высказался о травме после третьего места на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Кондратюк сообщил, что на Гран-при в Самаре выступал с травмой
  • Gettyimages.ru

«Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться. Постарался сделать всё возможное — массажи, заморозили спину. Надеюсь, ничего серьёзного со спиной нет», — цитирует Кондратюка Sport24.

Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем пятого этапа Гран-при России в Самаре. Он получил от судей 273,56 балла.

Вторым финишировал Александр Самарин (268,65 балла). Третий — Марк Кондратюк (260,68 балла).

Ранее тренер Светлана Соколовская прокомментировала состояние Марка Кондратюка.

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