Четыре очка Бучневича, гол и два паса Кучерова, шатаут Георгиева: как россияне стали главными звёздами дня в НХЛ

Павел Бучневич оформил снайперский и ассистентский дубли в матче с «Анахаймом», а Никита Кучеров набрал три очка и вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Александр Георгиев совершил 32 сейва и впервые в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, а уверенная игра Игоря Шестёркина помогла «Рейнджерс» сломить сопротивление «Сан-Хосе». В свою очередь, Евгений Малкин и Кирилл Капризов записали на свой счёт по результативной передаче, а Никита Задоров впервые в сезоне набрал два очка за встречу.

Лидерские качества Кучерова

Для «Тампа-Бэй» поездка в Нэшвилл получилась несколько сложнее, чем ожидалось. Один из лидеров Восточной конференции неожиданно столкнулся с серьёзным сопротивлением и лишь в овертайме сумел добиться успеха и продлить беспроигрышную серию до четырёх матчей. И ответственны за это во многом были российские легионеры «Лайтнинг». Никита Кучеров поучаствовал во всех голах флоридской команды и сократил отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров, а Андрей Василевский попал в число главных звёзд противостояния.

И это при том, что по ходу встречи у Василевского были не только взлёты, но и падения. В эпизоде с первым голом вратарь оказался за спиной собственного защитника и не смог разглядеть момент броска Филипа Форсберга, а угадать направление полёта шайбы не получилось. В моменте со вторым он и вовсе забыл закрыть «домик», чем и воспользовался Нино Нидеррайтер. Но даже это не смогло смазать впечатление от его выступления. Андрей в очередной раз продемонстрировал высочайший класс и совершил 30 сейвов, благодаря чему дал партнёрам шанс на победу.

И они им воспользовались, а повёл их за собой именно Кучеров. Сначала он в одиночку прорвался в зону соперника, использовал защитника Александра Каррье как заслон и застал врасплох Юусе Сароса, а затем ассистировал Алексу Киллорну. Да, ключевой наброс исполнил Иэн Коул, но именно Никита сумел подобрать шайбу в зоне соперника. Благодаря этому «Тампа» смогла довести дело до дополнительной пятиминутки, где и дожала «Нэшвилл». Хозяева несвоевременно заработали удаление, а россиянин записал на свой счёт вторую передачу. На этот раз её адресатом стал капитан гостей Стивен Стэмкос.

Таким образом, Кучеров не только принёс «Лайтнинг» очередную победу, но и продолжил борьбу за «Арт Росс Трофи». Он набрал 28 (10 + 18) очков и догнал по этому показателю Давида Пастрняка из «Бостона» и Эрика Карлсона из «Сан-Хосе» (оба — 11 + 17), лидирует всё тот же Макдэвид (15 + 17). Кроме того, Никита сравнялся с Игорем Ларионовым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Оба имеют в своём активе 644 очка. Однако, чтобы достичь этой отметки, легендарному Профессору пришлось провести на 341 игру больше.

Феерия Бучневича

Но если бенефисы Кучерова уже успели стать чем-то обыденным, то настолько яркие выступления других российских легионеров зачастую вызывают приятное удивление. Особенно когда они выдали далеко не лучший старт чемпионата и настреляли лишь семь очков к середине ноября. Но в противостоянии с «Анахаймом» Павел Бучневич превзошёл самого себя и оказался причастен сразу к четырём голам «Сент-Луиса». Причём всё это уместилось в неполные 13 минут.

Бучневич вышел на авансцену ближе к концу первого периода, а уже спустя пять минут оформил дубль. Сначала здорово открылся на пятаке и исполнил мощнейший щелчок, а затем элегантным броском обратным хватом завершил комбинацию хозяев. Напомнил он и о своих навыках диспетчера. Именно он отправил Брэйдена Шенна на рандеву с Джоном Гибсоном, а затем внёс лепту в ходе розыгрыша большинства. «Блюз» не заметили сопротивления со стороны «Дакс» и взяли верх в шестой встрече подряд (6:2).

В итоге Бучневича признали первой звездой как матча, так и дня в целом, но сам форвард был не до конца доволен собой. По его словам, он имел столько моментов, что мог соорудить и пента-трик, но был слишком расточителен. Так или иначе, он набрал четыре очка, чего ему не удавалось с марта 2021 года. Ещё будучи игроком «Рейнджерс», он принял участие в разгроме «Филадельфии» (9:0).

Впечатлил и Никита Задоров. Защитник не часто радует персональных поклонников результативными действиями, но в этот раз и забил сам, и ассистировал партнёру. Пас на располагавшегося за спиной Ноа Ханифина получился сколь эффектным, столь и эффективным и позволил коллеге по амплуа вывести на ударную позицию Адама Ружичку. А уже через пять минут словак вернул должок россиянину. Правда, этого было недостаточно, чтобы сломить сопротивление «Флориды» в основное время. «Калгари» взял верх лишь в серии буллитов.

Пас Малкина и шатаут Георгиева

В отличие от вышеназванных соотечественников, нападающий «Питтсбурга» сумел поучаствовать лишь в одном взятии ворот. Однако даже этого хватило Евгению Малкину, чтобы получить звание второй звезды. В начале третьего периода Джейсон Цукер воспользовался его пасом и огорчил голкипера «Виннипега», став автором победного гола (3:0). А россиянин набрал очки в третьем матче подряд.

Успеха добилась и ведомая Кириллом Капризовым «Миннесота». Как и старший товарищ, форвард обошёлся лишь передачей, но крайне важной. За две с половиной минуты до конца он помог Сэму Стилу восстановить паритет и перевести встречу в овертайм, где хозяева уже не отпустили «Каролину» (2:1). Причём россиянин не только сыграл важную роль в плане доставки шайбы до адресата, но и здорово поборолся на пятаке, помешав Петру Кочеткову увидеть момент броска.

Но если вратарь «Харрикейнз» вряд ли остался доволен как своей игрой, так и итогом матча, то у Игоря Шестёркина гораздо больше поводов для радости. Да, пусть он пропустил за 17 секунд до сирены и не смог сохранить ворота в неприкосновенности, но стал одним из творцов триумфа «Рейнджерс». Он совершил 22 сейва, отразил 95,7% бросков, а также сумел сдержать пребывающего в феноменальной форме Эрика Карлссона. Итог — заслуженное звание первой звезды.

Любопытно, но то, что не получилось у Шестёркина, сделал его бывший сменщик. Александр Георгиев не позволил забить ни Александру Овечкину, ни Евгению Кузнецову и впервые в сезоне отстоял на ноль. «Колорадо» поддержал почин своего вратаря и отгрузил «Вашингтону» сразу четыре безответные шайбы, а сам россиянин был признан лучшим хоккеистом встречи.