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Гол и голевая Задорова помогли «Калгари» победить «Флориду» в матче НХЛ

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и голевая Задорова помогли «Калгари» победить «Флориду» в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась в серии буллитов — 5:4.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились российские защитники Никита Задоров, Адам Ружичка (2) и Блейк Коулман.

Задоров также отметился результативной передачей.

У гостей голы на счету Колина Уайта, Сэма Райнхарта, Ээту Луостаринена и Мэттью Ткачука.

Победный буллит забросил Расмус Андерссон.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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