Гол и голевая Задорова помогли «Калгари» победить «Флориду» в матче НХЛ
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Встреча проходила в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась в серии буллитов — 5:4.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились российские защитники Никита Задоров, Адам Ружичка (2) и Блейк Коулман.
Задоров также отметился результативной передачей.
У гостей голы на счету Колина Уайта, Сэма Райнхарта, Ээту Луостаринена и Мэттью Ткачука.
Победный буллит забросил Расмус Андерссон.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.