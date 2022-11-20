Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также заброшенными шайбами отметились Ноэль Аччари, Брэйден Шенн, Тори Крюг, Роберт Томас. На счету Бучневича также две результативные передачи.

У «Анахайма» шайбы забросили Кэм Фаулер и Адам Хенрик.

Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в игре НХЛ.