Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ
- AP
Встреча проходила в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 6:2.
В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также заброшенными шайбами отметились Ноэль Аччари, Брэйден Шенн, Тори Крюг, Роберт Томас. На счету Бучневича также две результативные передачи.
У «Анахайма» шайбы забросили Кэм Фаулер и Адам Хенрик.
Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в игре НХЛ.