Узнать больше

Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ

Короткая ссылка
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также заброшенными шайбами отметились Ноэль Аччари, Брэйден Шенн, Тори Крюг, Роберт Томас. На счету Бучневича также две результативные передачи.

У «Анахайма» шайбы забросили Кэм Фаулер и Адам Хенрик.

Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в игре НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить