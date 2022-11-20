Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало семь голов и 11 голевых передач в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ, уступив «Колорадо».