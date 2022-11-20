Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
- AP
Встреча проходила в Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась со счётом 3:0.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало семь голов и 11 голевых передач в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ, уступив «Колорадо».