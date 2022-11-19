Две голевые передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
- AP
Встреча проходила в Ванкувере на «Роджерс Арене» и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (26-я и 35-я минуты) и Брок Босер (31-я и 46-я). У гостей отличился Блэйк Лизотт (34-я).
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Сиэтл Кракен».