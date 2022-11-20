Бучневич признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:2) 27-летний россиянин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Второй звездой дня стал защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой, который отметился четырьмя результативными передачами во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1).

Третья звезда — вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри, который сделал шатаут, отразив 32 броска в игре с «Виннипегом» (3:0).

Ранее сообщалось, что четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ.