Три очка Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который также отметился двумя голевыми передачами. Российский защитник Михаил Сергачёв также отметился голевой передачей.

У «Нэшвилла» голы на счету Филипа Форсберга и Нино Нидеррайтера.

Ранее сообщалось, что четыре очка российского нападающего Павла Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ.