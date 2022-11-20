Три очка Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
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Встреча проходила в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который также отметился двумя голевыми передачами. Российский защитник Михаил Сергачёв также отметился голевой передачей.
У «Нэшвилла» голы на счету Филипа Форсберга и Нино Нидеррайтера.
Ранее сообщалось, что четыре очка российского нападающего Павла Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в НХЛ.